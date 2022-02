Undskylder tweet: - Jeg fortryder inderligt

Den amerikanske skuespiller Susan Sarandon har i den grad fået ørerne i maskinen.

Tirsdag var hun ifølge The Hollywood Reporter hurtig på tasterne og retweetede et opslag fra podcastværten Danny Haiphong. I opslaget var inkluderet et billede af tusindvis af politibetjente, der deltog i begravelsen af betjenten Jason Rivera, som for nylig blev skudt, da han var på opgave i New York.

Til billedet havde Haiphong skrevet, at han ville bruge det til 'at fortælle sine børn, hvordan fascisme ser ud', og det sendte Sarandon fluks videre ud i æteren.

'Så, hvis alle disse betjente ikke skulle bruges til at bekæmpe kriminalitet den dag, skal de så bruge NOGEN dage?', skrev hun til opslaget, som nu er slettet.

Siden har den 75-årige filmstjerne da også set sig nødsaget til at undskylde. I et tweet forklarer hun, at hun ikke havde tænkt over, at betjentene på billedet var til begravelse.

Sådan så det ud, da tusindvis af betjente fra New York ærede Jason Riveras minde 28. januar. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

'Jeg fortryder inderligt det opslag, jeg lagde ud på Twitter for nylig, som indeholdt et billede af betjenten Jason Riveras begravelse. Jeg reagerede hurtigt på billedet uden at koble det til en politimands begravelse, og jeg indser nu, hvor ufølsomt og dybt respektløst det var at dele på det tidspunkt', skriver hun.

Hård kritik

Susan Sarandon sender samtidig en undskyldning til de efterladte både for betjenten Rivera og hans kollega, Mora, som ligeledes blev skudt.

'Jeg undskylder på det dybeste over for både Rivara og Moras familie for at påføre dem yderligere smerte, mens de gennemgår den store sorg', skriver hun.

Undskyldningen fra Sarandon kommer, efter sammenslutningen af politibetjente i New York havde langet heftigt ud efter hende.

'Sådan ser privilegier ud: En rig skuespillerinde, som sidder sikkert i sin boble, driller helte og forsøger at bruge den samfundskrise, som vores betjente kæmper mod, til sin egen fordel. New York City holder sammen for at bekæmpe vold - Susan Sarandon lever på en anden planet', skrev foreningen på Twitter.