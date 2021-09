Ung rapper indlagt efter 22 skud: Ramt i begge ben

Nehemiah Lamar Harden havde formentlig ikke forventet at skulle tilbringe sin weekend på hospitalet, men det er, hvad den amerikanske rapper, der er kendt under navnet SpotemGottem, kommer til.

Fredag blev han skudt i begge ben, mens han var på vej hjem fra sit musikstudie. Det skriver TMZ.

SpotemGottems manager, Dee Phatboy, fortæller til mediet, at den 19-årige rapper var passager i en bil, da en anden bil pludselig kom op på siden af dem og begyndte at skyde mod førersiden med et automatvåben.

Kilder fortæller til TMZ, at der blev afsendt mindst 22 skud på bilen. Manden, der førte bilen, blev skudt i hoften, mens SpotemGottem blev ramt i begge ben. De blev begge kørt på hospitalet i stabil tilstand og forventes at komme sig helt.

Det er langt fra første gang, at SpotemGottem er i problemer. I 2017 blev han anholdt for biltyveri og våbenbesiddelse, mens han tidligere i år blev anholdt for overfald med et våben.

SpotemGottem brød igennem med sangen 'Beat Box' i foråret 2020, der toppede som nummer 12 på Billboard Hot 100-listen.

Politiet er fortsat på jagt efter gerningsmanden.