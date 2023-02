Ung seriestjerne fortryder drab på sin mor

Ryan Grantham blev i september idømt livsvarigt fængsel, fordi han to år tidligere havde myrdet sin mor.

Den 25-årige skuespiller, der har medvirket i serier som 'Riverdale' og 'Supernatural', har siden dommen været indlagt og får stadig psykologbehandling, mens han forsøger at håndtere den skyldfølelse, han har efter mordet.

Men der er fremgang, fortæller hans advokat, Chris Johnson, til TMZ.

- Han har for nylig fortalt mig, at han har det godt, at han får den hjælp, han har brug for, og at han har fået en afklaring på, hvad der skete og hvorfor. Han fortryder, hvad han gjorde ved sin mor, siger advokaten til mediet.

- Han har indset, at han har en masse, han skal arbejde med, men det er han fuldt ud dedikeret til, så han forhåbentlig kan blive rask mentalt og være med til at bidrage til samfundet i fremtiden.

Det vides ikke, om hans skal være indlagt resten af sin straf, eller om han på et senere tidspunkt skal forflyttes til et rigtigt fængsel. Det er det canadiske retssystem netop nu i gang med at vurdere.

Ville dræbe premiereministeren

Det var i 2020, Ryan Grantham dræbte sin mor. Efterfølgende indrømmede han på en optaget tilståelse, at han havde sneget sig ind bag moren, mens hun spillede klaver, hvorefter han skød hende i hovedet.

Ryan Grantham havde angiveligt også planer om at slå den daværende canadiske premierminister, Justin Trudeau, ihjel.

Det skete dagen efter drabet på moderen, hvor han havde fyldt sin bil med våben, ammunition, molotovcocktails og rutebeskrivelse til Rideau Cottage - stedet, hvor den canadiske premierminister bor.

Ryan Grantham har mulighed for at søge om prøveløsladelse efter 14 år.