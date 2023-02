Ung tv-stjerne død

Den amerikanske skuespiller Cody Longo, der er er kendt fra blandt andet 'Days of Our Lives'' og 'Nashville', er fundet død - kun 34 år gammel.

Det bekræfter et af Longos familiemedlemmer overfor det amerikanske underholdningssite TMZ. Han blev fundet død i en seng i Austin, Texas forleden.

Den 34-åriges kone, Stephanie Clark, skal efter sigende have fået en følelse af, at noget ikke var, som det skulle være, fordi hun ikke kunne få fat i ham.

Hun var på job og blev meget bekymret for sin mand. Derfor bestemte hun sig for at kontakte politiet og få dem til at tjekke, om alt var ok.

Familien fortæller til TMZ, at skuespilleren i lang tid har kæmpet med blandt andet alkoholisme.

– Han var en fantastisk far og den bedste ægtemand. Vores verden er knust, siger Longos kone til TMZ.

Cody Longo efterlader sig fruen Stephanie, en 7 år gammel datter og to sønner på 5 og 1 år.

