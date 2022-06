Ungt skuespillertalent død - blev kun 18 år

Skuespillertalentet Tyler Sanders, der blandt andet er kendt fra sine roller i '9-1-1 Lone Star', 'Fear the Walking Dead', 'Just Add Magic: Mystery City' og 'The Rookie', er død i en alder af bare 18 år.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt People.

Sanders blev ifølge mediet fundet død i sit hjem i Los Angeles torsdag lokal tid, efter politi og ambulance var blevet alarmeret om en 'mand, der ikke trak vejret'.

Siden har hans agent, Pedro Tapia, bekræftet de triste nyheder i en officiel meddelelse.

'Tyler var en talentfuld skuespiller med en lys fremtid. Han kommer fra en skøn familie, og vi beder om respekt for deres privatliv på nuværende tidspunkt', lyder det i meddelelsen.

Undersøger dødsårsag

På deres hjemmeside bekræfter Los Angeles' retsmedicinske institut, at Sanders' død i øjeblikket bliver undersøgt nærmere, men de mistænker ikke, at der er en forbrydelse bag.

Der er på grund af de pågående undersøgelser endnu ikke meldt en officiel dødsårsag ud.

Tyler Sanders har arbejdet som skuespiller, siden han var ti år gammel, og havde en spirende karriere foran sig. I 2015 fik han sin første rolle, og i 2017 slog han for alvor igennem i rollen som den unge Jake Otto i 'Fear The Walking Dead'.

Siden har han medvirket i flere film og tv-serier, og inden sin død nåede han at færdiggøre optagelser til filmen 'The Price We Pay', der har premiere i den nærmeste fremtid.