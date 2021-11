Uplanlagt sex

Der har været sagt og skrevet meget om de mange sexscener, der var med til at definere og profilere HBO-serien 'Game of Thrones' som en af de mest banebrydende streaming-successer nogensinde.

Nu fortæller en af hovedpersonerne, hvordan scenerne kom i kassen. Og ifølge skuespiller Gemma Whelan, der spillede den handlekraftige, biseksuelle Lady Yara Greyjoy, var der ikke meget styr på sagerne, når de intime scener skulle optages.

I et interview med den britiske avis The Guardian kalder hun optagelserne af sexscenerne for en 'hektisk rodebutik'.

Til avisen siger hun, at instruktøren blot sagde: 'Når vi råber action!, så giver I den bare gas'.

- Det kunne være en hektisk rodebutik, men mellem os skuespillere var vi naturligvis opmærksomme på hinanden. Der var en scene i et bordel med en kvinde, og hun var meget afklædt og eksponeret, så vi talte om, hvor kameraerne skulle være, for at hun var ok med det.

- En instruktør kunne måske finde på at sige: 'Bid lidt i hendes bryst og giv hende et klap i bagdelen. Kør!', men jeg ville altid tale det igennem med min medskuespiller, siger Gemma Whelan.

Gemma Whelan på den røde løber sidste år til Bafta Film Awards i London. Foto: Ritzau Scanpix

I interviewet påpeger Whelan desuden, at det er hendes erfaring, at tingene i tv- og filmbranchen har ændret sig en hel del, siden 'Game of Thrones' blev optaget.

Blandt andet har de fleste større produktioner nu en såkaldt 'intimitets-koordinator' tilknyttet, så skuespillerne ikke er i tvivl om, at der holdes øje med, at alt foregår efter bogen, og ingen får overskredet deres grænser.

- Med intimitets-koordinatorer, er det koreografi - du flytter dig derhen, du bevæger dig i den retning, og tilladelser og samtykker bliver indsamlet, før man går i gang med optagelserne. Det er et skridt i den rigtige retning, siger Gemma Whelan.

Hovedrolleindehaveren Emilia Clarke har tidligere fortalt, hvordan hun har det med de mange ofte grænseoverskridende sexscener, hun var tvunget til at medvirke i.