Ups! Det gik helt galt for stjernens tiårige søn

Det gik ikke helt efter planen, da verdensstjernen Ben Afflecks tiårige søn, Samuel Garner Affleck, i weekenden fik lov til at sidde på førersædet af en gul Lamborghini.

Her kom han til at sætte bilen i bakgear, mens motoren stadig var tændt, og det gjorde, at den ramte en hvid BMW, der var parkeret lige bagved.

Det skriver TMZ, der også kan bringe en lang række billeder af hændelsen.

Da uheldet indtraf, var Samuel Garner Affleck på besøg hos bilforhandleren 777 Exotics i Los Angeles sammen med sin far og hans kæreste, verdensstjernen Jennifer Lopez.

Du kan se billeder fra uheldet her:

Kiggede på dyre biler

Det var, da de kiggede på de eksklusive biler hos forhandleren, at Samuel Garner Affleck fik lov til at sætte sig ind i bilen.

På billederne, som også kan findes på de sociale medier, ser man, hvordan Samuel Garner Affleck skynder sig ud af bilen, da det står klart for ham, at der er noget galt, og han skynder sig at tjekke, om der er sket noget med bilerne, mens også både Ben Affleck og Jennifer Lopez kommer til for at tjekke, om alt er i orden.

En repræsentant for Ben Affleck bekræfter uheldet over for TMZ, men understreger, at ingen kom til skade i den forbindelse, og at der ikke var nogen skader på bilerne.

