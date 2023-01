Ups! Fortæller om forhold til DiCaprio

Det amerikanske medie Page Six har i flere uger beskrevet rygterne om forholdet mellem den 48-årige Titanic-stjerne Leonardo DiCaprio og 23-årige Victoria Lamas.

Senest fordi de tilbragte nytårsaften sammen på en yacht.

Ingen af parterne har dog fortalt om, hvilket slags forhold de har.

Det har Victoria Lamas' far, skuespilleren Lorenzo Lamas til gengæld gjort.

Ifølge ham er det dog ikke et romantisk forhold, selvom hans datter er 'betaget' af skuespilleren, det skriver E News.

Meldingen fra faren er dog noget kryptisk.

- Jeg sagde til hende, at hun skulle behandle forholdet som en ferie – bare nyd det så meget som muligt, så længe det varer. Og hvis det varer mere end en typisk ferie, fantastisk. Men hvis ikke, så pas bare på dit hjerte, ikke? For hun er meget ung, sagde han i slutningen af december til New York Post.

Men 15 minutter efter han havde talt med det amerikanske medie, ringede han igen, fordi hans datter havde irettesat ham - hun ville nemlig gerne holde forholdet privat.

Her fik han også hurtigt trukket i land om 'forholdet' mellem DiCaprio og datteren.

- De er venner, de er ikke i et seriøst forhold, sagde han.