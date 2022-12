Ups! Hollywood-stjerne i porno-bommert

Internettet og porno hænger uløseligt sammen.

Men når man er 74 år, kan man ikke ligefrem prale med at være digitalt indfødt.

Det måtte den netop 74-årige skuespiller Samuel L. Jackson i den grad sande, da han forleden havde fejret sin fødselsdag med at kigge på pornografisk indhold.

Desværre for stjernen gik det ikke ubemærket hen.

For fra sin Twitter-profil havde han nemlig lystigt liket en række pornovideoer uden tanke for, at alle hans følgere dermed kunne se, hvad han tændte på.

Ifølge News.com.au begyndte skuespillerens følgere at skrive til ham for at lade ham vide, at alle altså kan se, hvad man liker på Twitter.

Der ser da også ud til, at beskeden nåede frem til skuespilleren, for kort efter var videoerne ikke længere at finde under hans likede tweets længere.

Men flere følgere havde nået at dokumentere, hvilke videoer han havde fornøjet sig med.

Samuel L. Jackson havde blandt andet set videoer med forskellige kvinder, der bliver penetreret, ligesom han også havde liket en video af en mand, der sidder foran en kvinde og onanerer.

