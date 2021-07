Ups! Nu bliver han kimet ned

Den amerikanske komiker Kevin Hart og skuespiller og tv-vært Nick Cannon er endt i noget af en krig.

Det sker, efter Nick Cannon tidligere på måneden købte en lama til vennen Kevin Hart i fødselsdagsgave.

Den amerikanske komiker svarer nu igen ved at råde folk til at give hans gode ven Nick Cannon et kald, hvis de har brug for et godt råd om det at være far.

På en kæmpe reklametavle i Los Angeles har komikeren nemlig delt vennens telefonnummer samt teksten:

- Brug for råd om faderskabet? Så ring til min bedste ven Nick Cannon.

'Siden Nick Cannon besluttede sig for at give mig en lama i fødselsdagsgave, så har jeg også valgt at gøre noget sødt for ham. Her en reklametavle i Los Angeles. Hvis du har brug for nogle råd om faderskab, så ring til min bedste ven Nick. Jeg er sikker på, at hans telefon har ringet uafbrudt', skriver Kevin Hart i et sit opslag på Instagram.

På sin Instagram-profil har Nick Cannon efterfølgende bekræftet, at det er hans nummer, der er blevet delt på reklametavlen, og at hans telefon har ringet konstant lige siden.

Joken udspringer af, at Nick Cannon for nyligt har kunnet byde sit syvende barn velkommen til verden.

De syv børn har han med fire forskellige kvinder, og de to ældste er fra hans ægteskab med ekskonen Mariah Carey.