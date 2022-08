Ups: Pinlig diarre-afsløring

Hvem kender ikke til at have lidt dårlig mave.

Den slags, der kommer uventet og uden varsel, og pludselig må man haste til porcelænstronen for ikke at plette gulvtæppet.

Én, der stensikkert kender til den slags rumlen og tumlen i tarmregionen, er den amerikanske skuespiller og sanger Hillary Duff.

Der er noget relaterbart over at vide, at de kendte også har diarre. Og måske var det derfor, stjernen gik på Instagram for at fortælle, at hun for nylig blev afsløret i at have reddet sig en gedigen gang tynd mave efter et dårligt stykke kylling.

'Wow! Man kan ikke stole på sine børn!', skrev den 34-årige Duff i en såkaldt story på sin Instagram-profil.

Herefter fulgte et skærmbillede af en sms, hun havde fået fra sin assistent, der kunne fortælle, at Hillary Duffs datter havde været særdeles åbenmundet til sin fodboldtræning.

'Banks fortalte en historie i dag... 'Min mor lavede dårlig kylling, og nu har hun diarre ... Det er, hvad der sker, når man laver dårlig kylling', lød sms'en.

Herefter fulgte et billede af Hillary Duffs datter, hvor hun kort og godt skrev 'rotten' om sin bramfri datter.

Blev kendt som 14-årig

34-årige Hillary Duff blev allerede verdenskendt som 14-årig, da hun spillede hovedrollen i Disney-serien 'Lizzie McGuire' i 2003. Ligesom hun også spillede en af hovedrollerne i 'A Cindarella Story' i 2004.

I år var hun så med i spin off-serien til 'How I Met Your Mother', der naturligvis har titlen 'How I Met Your Father'.

Denne gang var det dog - som titlen antyder - moren, der vil fortælle sine børn om, hvordan hun mødte deres far.

Serien blev dog ikke specielt godt modtaget, da den blandt andet blev anklaget for at være usjov og ude af trit med, hvad der fungerer så mange år efter den originale serie.

Den blev alligevel forlænget med en sæson to, der har været i produktion hen over sommeren.

