Ups! Pinlig optrin på rød løber

Ups!

Vent. Spol lige tilbage.

Sangerinde Selena Gomez forbløffede pressen, da hun i sit funklende outfit dukkede op på den røde løber til årets SAG Awards i Santa Monica, Californien.

Sangerinden bar nemlig en svimlende dyr diamant-halskæde fra luksusmærket Bulgari, som stjal alles opmærksomhed til aftenens arrangement.

En opmærksomhed, som stjernen formentlig godt ville have været foruden, da hun øjeblikket efter mistede balancen på den røde løber og faldt på knæene, inden en af de tilstedeværende livvagter greb hende.

Det skriver Page Six.

Men til sådan et stunt er der kun én ting at gøre, og det er at rejse sig op og fortsætte.

Til aftenens ceremoni skulle Selena Gomez på scenen og præsentere prisvinderne til aftenens awardshow sammen med skuespilleren Martin Short. Her valgte hun at smide de tynde stiletter og gå barfodet på scenen.

Udover en lang, sort Oscar de la Renta-kjole med elegante pufærmer bar stjernen også en diamanthalskæde fra Luksusmærket Bulgari. Foto: Ritzau Scanpix

Høje stiletter og diamanttyngde

Selvom pressen elskede det kostbare og ekstravagante outfit, Selena Gomez bar på den røde løber, var sammensætningen ikke helt ufarlig.

Alene den bastante diamanthalskæde bestod af mere end 200 karat, og det tør derfor siges, at den må have været noget af en dødvægt at bære om halsen.

Dét kombineret med høje, tynde stiletter - ja, så er det ikke noget under, at skønheden mistede balancen.

Selvom tyngdekraften fik kål på den sangstjernen i denne omgang, lod det heldigvis til ikke at have slået hende ud. Hun fortsatte bare aftenen barfodet, hvilket ikke gjorde Selena Gomez mindre funklende, tværtimod.