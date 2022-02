Ups! Stjerne i pinlig toiletbrøler

Når man skal, så skal man.

Og det gælder også, hvis man er en af de helt store hollywoodstjerner.

'Batman'-stjernen Michael Keaton, der var nomineret til en pris under årets SAG Awards, der blev afholdt søndag aften lokal tid i Santa Monica, Californien, skulle nemlig undervejs lade vandet, men det viste sig, at han ikke havde valgt den bedste timing.

Den 70-årige skuespiller var nemlig netop smuttet på toilettet, da hans navn blev råbt op fra scenen, fordi han vandt en pris for sin rolle i serien 'Dopesick'.

- Og prisen går til ... Michael Keaton, 'Dopesick', lød det fra skuespiller Salma Hayek fra scenen.

Hun kunne dog ikke umiddelbart få øje på Michael Keaton og kiggede derfor nervøst rundt i salen, mens publikum fortsatte med at klappe og juble.

- Tager du pis på mig? Jeg har sceneskræk. Kom så, Michael! Kom så, Michael, lød det videre fra Hayek fra scenen.

Michael Keaton lagde ikke skjul på, at han var glad for sin pris, da han først kom på scenen. Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images

Derfor var det da også en noget forvirret Michael Keaton, der kom løbende ind i salen, da det gik op for ham, at han havde valgt en ganske uheldig timing til at træde af på naturens vegne.

- Undskyld, jeg skulle lige et hurtigt smut på toilettet, og der var forresten helt fyldt, lød det med et grin fra Keaton, inden han fortsatte med at takke for den pris, han netop havde vundet.

- Det her er så dejligt. Tusind tak, sagde han blandt andet fra scenen i en rørende tale, hvor han dedikerede sin pris til sin nevø, der døde for nylig.

I tweetet herunder kan du se episoden, hvor Michael Keaton kommer løbende fra toilettet:

--------- SPLIT ELEMENT ---------

