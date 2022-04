Ups! Stjerne i pinlig toiletbrøler

Når naturen kalder, er der intet at stille op. Og det gælder også den verdensberømte Doja Cat.

Søndag var den 26-årige sangerinde nemlig en smuttur på toilettet under prisuddelingen i Las Vegas, men det viste sig, at timingen var en anelse uheldig.

For mens Amala Ratna Zandile Dlamini, bedre kendt som Doja Cat, var på toilettet blev hendes navn råbt op fra scenen, fordi hun vandt prisen for den bedste sang med 'Kiss Me More', som hun har lavet sammen med Solána Imani Rowe.

Da deres navne imidlertid blev råbt op af Avril Lavigne, dukkede kun sangerinden Solána op på scenen med sine krykker som støtte, mens Doja Cat til alles forvirring ikke var til at få øje på.

Det oplyser Metro.

Da Solána endelig fik øje på Doja Cat mellem publikumsrækkerne, sagde hun højt i spøg: 'Du har været på toilettet i fem minutter, er du seriøs?'

Doja Cat hoppede herefter forpustet op på scenen og svarede tilbage: 'Hør her... jeg har aldrig pisset så hurtigt hele mit liv'.

Doja Cat og Solána poserer med deres priser, som de har vundet for sangen "Kiss Me More" ved den 64. årlige Grammy Awards. Foto: Steve Marcus/Ritzau Scanpix

Da Doja Cat endelig havde fået tilstrækkelig luft ned i lungerne efter sin spurt op til scenen, kunne sangerinden ikke holde sine tårer tilbage. Hun beskrev sig selv som en person, der kan lide at 'nedtone' alt, men hyldede alligevel sin krone som en 'stor begivenhed'.

Dojas toiletbrøler gik ikke ubemærket hen på Twitter, hvor stjernen bliver hyldet.

'Frøken Doja Cat, der løber tilbage fra toilettet for at acceptere sin Grammy, er intet mindre end ikonisk. Så fortjent,' er der blandt andre en, der skriver.

Power-duoens banger vandt over folk som Tony Bennett og Lady Gagas sang 'I Get A Kick Out Of You' og Coldplayds 'Higher Power'.

Et andet øjeblik, der tiltrak opmærksomhed, var, da komikeren Trevor Noah, som var vært ved Grammy Awards, i sin åbningstale refererede til Will Smiths lussing mod Chris Rock under dette års Oscarshow.

- Det (Grammy Awards, red.) er en koncert, hvor vi uddeler priser, vi skal lytte til musik, danse, synge, holde folks navne ude af vores mund, og vi vil give folk priser hele natten. Så lad os gå i gang, lød det fra Noah.