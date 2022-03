Ups! Stor hemmelighed afsløret

Grimes og Elon Musk har i al hemmelighed fået endnu et barn

Grimes og Elon Musk har i al hemmelighed fået barn nummer to.

Det bliver afsløret i et nyt interview med Vanity Fair, hvor journalisten beskriver, hvordan han under interviewet i Grimes' hjem i Austin kan høre gråd fra etagen ovenpå fra først ét barn, så to, og til sidst stiller det 'mærkeligste spørgsmål i karrieren':

- Har du endnu en baby i dit liv, Grimes?

Spørgsmålet får Grimes til at krybe sammen og kigge væk.

- Det har jeg ikke mulighed for at tale om, siger Grimes, men prøver så at uddybe:

- Hvad end der sker med familie-ting, føler jeg bare, at børn skal holdes ude af det, og X (parrets 22 måneder gamle førstefødte, X AE A-XII Musk, red,) er allerede derude. Jeg tror, Elon ser ham som en protegé og tager ham med til alt muligt. X er derude. Sådan er hans situation. Men ja, jeg ved ikke, siger Grimes, som tydeligvis havde forestillet sig, at næste barn i rækken skulle skærmes mere for medierne.

Journalisten foreslår efterfølgende, at de tager en pause fra interviewet. I stedet begynder de begge at grine.

- Hun har også kolik, griner hun og gemmer hovedet i hænderne.

- Hvad tænkte jeg dog på.

På grund af komplikationer under den første graviditet, har Grimes og Musk denne gang fået hjælp af rugemor. Den nyfødte piges navn er Exa Dark Sideræl Musk - også kaldet Y.

Grimes afslører i øvrigt, at parret skal have mindst tre-fire børn.

