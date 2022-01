Ups! Tabte toppen under nytårsshow

Sangerinden Miley Cyrus gjorde noget af en entré til det nye år, da hun fredag aften stod på scenen ved 'Miley's New Year's Eve Party' på tv-stationen NBC.

Sammen med Pete Davidson stod hun i spidsen for showet, og det blev ekstra underholdende, da 29-årige Cyrus indtog scenen for at fyre hittet 'Party in the USA' af.

Miley Cyrus var dog kun lige begyndt at synge, da hendes minimale og meget tynd-stroppede top gik i stykker. Uheldet efterlod sangerinden med fuldstændig bar overkrop.

Heldigvis er Cyrus en garvet rotte i showbiz, så elegant tog hun sin arm op foran den frit flagrende barm og vendte sig væk fra publikum. Mens musikken fortsatte listede Miley Cyrus ud af scenen.

Da hun kom tilbage, var hun klar til at fortsætte sin optræden iført et stort smil og en knaldrød blazer.

Miley Cyrus var så rolig og fattet efter uheldet, at hun kunne joke med det, og det var hun ikke den eneste, der gjorde.

Senere i showet var der sjov og solidaritet fra Pete Davidson.

- Jeg har hørt, at vi måske havde en lille brystsmutter. Så i solidaritet her er mine bryster, sagde han og løftede op i sin skjorte for at vise sin brystvorte.