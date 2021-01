Ups! Taget på fersk gerning

2021 startede mindre heldigt for den belgiske politiker Bart de Wever, der er borgmester i byen Antwerpen.

Som så mange andre verden over arbejder han en del hjemme i øjeblikket grundet coronapandemien, og det fik ham på dybt vand, da han under et interview havde valgt en noget mere afslappet mundering, end hvad man er vant til at se ham i.

Wever havde nemlig tilsyneladende ikke tænkt over, at det i interviewet med Radio 2 ville kunne ses, at han kun havde underbukser på og ingen bukser.

Den noget anderledes påklædning gik dog ikke programmets vært, Kim Derbies, næse forbi, og værten valgte undervejs at stoppe op, da vinklen afslørede, at den 50-årige politiker var bukseløs under interviewet.

- Du har en meget fin skjorte på, og den har du sikkert valgt ud til anledningen. Men under den - kan det passe, at du sidder i underbukser? lyder det forundret fra værten.

Se episoden herunder:

Pinlig brøler: - Det var helt forfærdeligt

'Pis'

Wever svarer derefter noget forundret:

- Hvordan kan du vide det? Pis. Det er sikkert, fordi jeg sidder foran et spejl. Det havde jeg ikke lige overvejet, lyder det flovt fra politikeren over videoforbindelsen.

Politikeren valgte dog efterfølgende at tage det hele med et smil, og på Twitter har han overskud nok til at gøre grin med hele situationen efterfølgende.

- Året begynder med en særlig pinlig oplevelse for mig. Jeg kommer til at huske det her længe, siger han i en video, mens han viser de bare ben frem under sit skrivebord.

Pinligt kiks på tv: - Jeg føler mig så skyldig

Siden episoden, der siden er blevet omtalt i flere medier verden over, heriblandt Mirror, er politikeren blevet drillet af flere kolleger.

Blandt andre hans politiske modstander Georges-Louis Bouchez, der på Twitter har delt et billede af et par boksershorts i farverne sort, gul og rød, som symboliserer Belgiens flag.