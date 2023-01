Urolige fans kimer politiet ned

Britney Spears fik tidligere på ugen besøg af politiet midt om natten, fordi hendes fans er bekymrede for hendes velbefindende

Det er ingen hemmelighed, at popikonet Britney Spears har nogle utroligt loyale fans.

I årevis kæmpede de for hendes frihed i Free Britney-bevægelsen, og til sidst lykkedes det den 41-årige stjerne at blive fri fra det værgemål, hun var underlagt i årevis.

Men opmærksomheden fra de mange fans kan tilsyneladende også blive for meget for Britney. I hvert fald kan kendis-mediet TMZ rapportere, at politiet tidligere på ugen troppede op på Spears' adresse, fordi de var blevet kimet ned af urolige fans.

Britney Spears havde ifølge en talsperson hos politiet i Ventura slettet sin Instagram-profil, hvilket hun har gjort utallige gange, og det medførte ifølge politiet stribevis af opkald fra fans, der var bekymrede for deres idols velbefindende.

Irriteret

Politiet fortæller ifølge TMZ, at de indfandt sig ved popstjernens hjem omkring klokken 23 tirsdag aften, og det var ifølge mediets kilder til stor ulejlighed for Britney Spears.

Faktisk blev hun direkte irriteret over at skulle tjekkes op på af myndighederne, selvom hun generelt er taknemmelig over sine fans og deres støtte, skriver TMZ.

Britney Spears blev sidste år gift med Sam Asghari. Foto: Galaxy/STAR MAX/IPx/Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, Spears' fans går til yderligheder for at vise opbakning til stjernen.

Kort før nytår måtte hendes ægtemand, Sam Asghari, tage bladet fra munden og afvise de grove spekulationer fra fans om, at han skulle have overtaget kontrollen over sin hustru.

- Jeg kontrollerer ikke engang, hvad vi får til aftensmad, sagde Sam Asghari i den forbindelse og fortsatte:

- Der er jo sket meget i fortiden, så jeg forstår, hvad deres (Britney Spears' fans, red.) bekymringer kommer af. De beskytter hende bare, de er bare gode fans.