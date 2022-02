Usædvanlige spisevaner: Rå lever og tyrenosser

Nogen spiser kål, nogen tager en frugt-kur. Der findes efterhånden alverdens råd og myter om, hvad en sund kost bør indeholde.

Men 'The Hills'-stjernen Heidi Montag har dog alligevel den mest usædvanlige spisevane. Hun spiser nemlig både rå lever og rå tyrenosser i videoer, hun har delt på Instagram.

I videoen fortæller hun, at hun gør det, fordi hun mener, det er sundt.

- Der er så mange sundhedsmæssige fordele ved at spise rå lever og dyreorganer, siger hun i videoen, før hun tager en stor bid af den rå lever.

Hun ser ikke umiddelbart selv tilfreds ud med smagen, mens hun tygger på leveren.

- Man vænner sig helt sikkert til det, siger hun dog med munden fuld.

Heidi Montag har 977.000 følgere på Instagram, men ingen af dem får mulighed for at give deres besyv med om de usædvanlige spisevaner. Muligheden for at følgere kan knytte kommentarer til opslagene har 'The Hills'-stjernen nemlig slået fra.

De rå organer er tilsyneladende en helt fast del af hendes madplan.

For en uge siden var det tyrenosser, hun tog en bid af. Heller ikke her virker hun ovenud begejstret for smagen.

Heidi Montag blev kendt i MTV-programmet 'The Hills', som blev sendt i seks sæsoner mellem 2006 og 2010.