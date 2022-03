USA's højesteret afviser at genoptage Bill Cosby-sag

USA's højesteret har afvist at genoptage sagen mod skuespilleren Bill Cosby om seksuelle overgreb.

Det skriver retten i en pressemeddelelse.

I 2018 blev Bill Cosby dømt for at have bedøvet Andrea Constand med stoffer for derefter at misbruge hende seksuelt i sit hjem i Pennsylvania i 2004. Han blev idømt mellem tre og ti års fængsel.

I juni 2021 blev han dog løsladt, fordi højesteretten i staten Pennsylvania omstødte afgørelsen.

Efterfølgende bad anklagerne den amerikanske højesteret om at gennemgå den afgørelse, men det har de nu afvist.

Den 84-årige skuespiller nåede at afsone to år og ni måneder, for han blev løsladt 30 juni 2021.

Opdateres ...