USA's smadremand er død

Den amerikanske komiker Gallagher, der blandt andet blev kendt for at smadre vandmeloner, er død

Komikeren Leo Gallagher, der i sin lange karriere slet og ret blev kendt under sit efternavn, Gallagher, døde fredag morgen.

Dødsfaldet bekreæftes af hans mangeårige manager Craig Marquardo. Det skriver flere store, amerikanske medier som CNN, The New York Times og AP.

Han døde som følge af et kortvarigt kræftforløb omgivet af sin familie og venner i den californiske by Palm Springs.

En ung Gallagher på besøg hos Johnny Carson i 'The Tonight Show' i 1978. Foto: Getty/NBC

Gallagher blev landskendt i USA i begyndelsen af 80'erne, hvor han smadrede løs med sin kæmpehammer, som han havde døbt 'Sledge-O-Matic'.

Hans smadrerutine var så voldsom, at madrester ofte sprøjtede ud på publikum, hvilket tilsyneladende var en del af attraktionen ved hans populære shows.

Gallagher på scenen i 2009. Foto: Getty

Annonce:

Gallagher var aktiv som succesfuld komiker i mere end 40 år og nåede ifølge mediet Variety at gennemføre flere end 3.500 shows, hvor hans rutine med at smadre vandmeloner og andre fødevarer med en overdimensioneret forhammer blev hans varemærke.

Udover sine mange live-shows og omfattende turnéer var Gallagher også kendt for tv-optrædener på MTV, Showtime og Comedy Central.

Herhjemme er komikeren Søren Østergaard i skikkelse af karakteren Smadremanden ligeledes kendt for at smadre madvarer, hvilket han blandt andet har demonstreret for dronning Margrethe.