Usmageligt! Hacket to timer efter dødsnyhed

Gilbert Gottfrieds twitterprofil blev hacket bare to timer efter nyheden om hans død

Tirsdag aften dansk tid kom den triste nyhed om, at den legendariske komiker Gilbert Gottfried er død.

Det var Gilbert Gottfrieds familie selv, der offentliggjorde dødsfaldet på komikerens officielle twitterprofil.

Bare to timer efter blev hans twitterkonto hacket.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Rolling Stone.

Således kunne komikerens tusindvis af følgere pludselig se, hvordan der på hans profil blev linket til en amatørpornostjernes indhold på OnlyFans, mens der ligeledes blev reklameret for rap og delt letpåklædte billeder.

At Gilbert Gottfried er blevet hacket så kort efter sin død, har fået en lang række rasende fans til tasterne på de sociale medier.

'Til den, der har hacket Gilbert Gottfrieds twitterprofil - skam dig! Det er meget respektløst', skriver en.

'Gilbert Gottfried blev hacket lige efter sin død. Folk er respektløse'.

'Der er virkelig nogen, der har hacket Gilbert Gottfrieds twitterprofil, lige efter at nyheden om hans død breakede. Hvad er det for en verden, vi lever i?', skriver en tredje, mens flere andre kalder det 'usmageligt'.

Siden er profilen og alle opslag blevet slettet fra Twitter.

Syg i lang tid

Gilbert Gottfried blev 67 år og døde efter lang tids sygdom, oplyste familien tirsdag aften dansk tid.

Gottfried var kendt for sin rå humor og skingre stemme, som var med til at give liv til en række animerede karakterer, for eksempel papegøjen Jago i Disneys 'Aladdin' og robotfuglen Digit i PBS Kids 'Cyberspace'.

Han har ligeledes været med i 'Family Guy' og har flere gange lavet sketcher i det store amerikanske talkshow 'The Tonight Show with Jay Leno'.

Gilbert Gottfried efterlader sig sin kone, Dara Kravitz, som han har været gift med siden 2007, og parrets to børn, datteren Lily og sønnen Max.