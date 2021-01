Utrolig bedrift: Nu er hun bestseller

Den unge poet Amanda Gorman leverede onsdag en kraftfuld oplæsning af sit digt 'The Hill We Climb', da Joe Biden og Kamala Harris onsdag blev taget i ed som henholdsvis præsident og vicepræsident i USA.

Og det har fået folk til at lægge billet ind på hendes to bøger - selv om ingen af dem er udkommet endnu.

Således ligger 22-årige Gormans to bøger torsdag nummer et og to på Amazons bestsellerliste.

Gorman er den yngste digter til at optræde ved en indsættelsesceremoni, siden John F. Kennedy indførte traditionen med digtoplæsere i 1961. Foto: Patrick Semansky/Ritzau Scanpix

Den ene bog er hendes debutdigtsamling med titlen 'The Hill We Climb'. Den ligger nummer et og er efterfulgt af hendes kommende børnebog 'Change Sings: A Children's Anthem'.

Begge udkommer til september, men efterspørgslen er altså allerede nu i top - bare en dag efter ceremonien. Den unge digter er da også selv begejstret over det.

- JEG LIGGER PÅ GULVET. MINE BØGER ER NUMMER 1 OG NUMMER 2 PÅ AMAZON EFTER EN DAG!

- Mange tak til alle for at støtte mig og mine ord, skriver hun på Twitter.

Digtsamlingers popularitet er stigende. Men det er alligevel et nichemarked og sjældent, at de ligger i top over mest solgte bøger.

Gorman er den yngste digter til at optræde ved en indsættelsesceremoni, siden John F. Kennedy indførte traditionen med digtoplæsere i 1961.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Se højdepunkterne fra Joe Biden og Kamala Harris' indsættelsesdag her.

Det var USA's førstedame, Jill Biden, der havde hørt den 22-årige digter ved en oplæsning og opfordrede hende til at optræde ved ceremonien onsdag.

Digtet kaldte Gorman for 'The Hill We Climb' med direkte reference til angrebet mod kongresbygningen for to uger siden, hvor tilhængere af den afgåede præsident Donald Trump trængte ind i forsøget på at forhindre Bidens valgsejr.

Fem mennesker mistede livet under urolighederne.

Gorman siger om sit digt, at hun har skrevet et par linjer hver dag siden kongresangrebet, mens hun også har måtte tage nætterne i brug.

Den unge digter dimitterede fra Harvard University sidste år og har tidligere skrevet politiske digte om for eksempel raceulighed og MeToo-bevægelsen mod seksuelle overgreb.

I et tidligere interview med National Public Radio har Gorman sagt, at hun havde en talefejl, da hun var barn, der gjorde, at hun ikke kunne udtale visse ord. Et træk, som hun deler med Biden, som har været åben omkring sin kamp med at stamme.

Gormans digt udløste store klapsalver ved indsættelsesceremonien og modtog en lavine af ros på sociale medier.

- Jeg har aldrig været mere stolt over at se en anden ung kvinde rejse sig, skrev den amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey på Twitter.