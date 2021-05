Uventet holdning: Transkønnede piger skal ikke deltage i sport

Caitlyn Jenner er endt i noget af et stormvejr på de sociale medier, efter at have udtalt at transkønnede piger ikke bør deltage i kvindesport

Caitlyn Jenner har, siden hun sprang ud som transkønnet i 2015, været stor fortaler for lige rettigheder for transkønnede.

Men i et interview lørdag med det amerikanske medie TMZ udtrykte den 71-årige tidligere olympiske tikamp-vinder en lidt anden holdning.

Hvis du er født som en dreng og skifter køn, bør du ikke have lov til at deltage på kvindelige sportshold, lyder det fra Caitlyn Jenner, som tidligere hed Bruce Jenner.

- Det her er et spørgsmål om, hvad der er fair, fortæller den tidligere olympiske guldvinder, som er far til supermodellen Kendall Jenner og make up-mogulen Kylie Jenner.

- Det er derfor, jeg er modstander af, at biologisk fødte drenge, som er transkønnede, deltager i sport for piger i skoler. Det er nemlig ikke fair. Og vi skal beskytte pige-sport i vores skoler, lyder meldingen.

Forarger

Det synspunkt har forarget mange på Twitter, som ikke mener, at Caitlyn Jenner støtter op om de mange transkønnede.

Caitlyn Jenner, der er republikaner, stiller op til guvernør-posten i den amerikanske stat Californien, og derfor forarger denne udmelding, som er hendes første offentlige politiske standpunkt.

På sin Twitter-profil forklarede Caitlynn Jenner senere samme dag, at hun ikke havde forventet at blive stillet et sådan spørgsmål af journalisten på vej ud fra en Starbucks.

'Men jeg kender min holdning til dette. Det er et spørgsmål om 'fairness', og vi skal beskytte pigesporten i vores skoler', skriver hun.

Men heller ikke det køber de mange følgere.