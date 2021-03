Uventet reaktion: Nu blander hun sig

Meghan Markle og prins Harry har været på alles læber, siden de natten til mandag dansk tid gav et opsigtsvækkende interview med Oprah Winfrey.

Her kom parret med den ene chokmelding efter den anden, da de blandt andet forklarede mere om, hvorfor de har valgt at forlade det britiske kongehus.

I den forbindelse forklarede parret blandt andet, at de ikke følte, de havde fået den nødvendige beskyttelse fra kongehuset, og at deres søn, Archies, hudfarve havde været en bekymring i kongehuset. Meghan Markle fortalte samtidig, at hun har haft det så psykisk dårligt, at hun på et tidspunkt ikke ønskede at leve mere.

Beyoncé sender nu sin støtte og medfølelse til Meghan Markle. Foto: WPA Pool/Getty Images

Siden da er interviewet blevet diskuteret vidt og bredt, og mens kritikken har været stor, har opbakningen ligeså været massiv til parret, der i øjeblikket er bosat i Los Angeles.

En af dem, der bakker op om Meghan Markle og prins Harry, er verdensstjernen Beyoncé.

I en officiel erklæring sender hun sine kærlige tanker og sin støtte i retning af Meghan Markle.

'Tak, Megan for dit mod og lederskab,' skriver hun og fortsætter:

'Vi er alle blevet stærkere og inspireret af dig,' skriver hun videre i erklæringen, som har fået tusindvis af positive reaktioner på kort tid.

Meghan Markle og Beyoncé er private veninder og vakte blandt andet opsigt, da de udvekslede kærlige kram i forbindelse med den europæiske premiere på Disney-filmen 'The Lion King', hvor Beyoncé sang titelmelodien. Det satte i den grad spekulationerne i gang om, hvorvidt Markle var ved at vende tilbage til en karriere inden for skuespillet.

Siden har Meghan Markle og prins Harry da også blandt andet lavet store kontrakter med Netflix og Spotify.

I forbindelse med Brit Awards 2019 kom Beyoncé og Jay-Z ligeledes med en hyldest til Meghan Markle. Den kan du se herunder:

