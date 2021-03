Vågner op fra koma efter fødsel

'I'm Awake'

Sådan skrev den engelske blogger Grace Victory i mandags på sin Twitter-profil.

Grace Victory blev i december lagt i kunstigt koma, da hun var hårdt ramt af corona. Det skete dagen efter, hun havde født sin søn, der kom til verden juleaften.

Grace Victory var blevet så alvorligt syg, at fødslen måtte sættes i gang to måneder før, da lægerne frygtede for morens tilstand.

Familien udtalte i et opslag på Grace Victorys Instagram-profil 28. december sidste år, at bloggeren to uger tidligere havde fået konstateret covid-19, og at symptomerne startede med at være milde, men at symptomerne var blevet værre efterfølgende.

I et andet opslag på Twitter skriver Grace Victory, at sønnen har det godt derhjemme.

Den engelske bloggers opslag har medført et væld af positive reaktioner på sociale medier, hvor flere tusinde har liket og kommenteret de gode nyheder.