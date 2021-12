- Vaccinen har reddet mit liv

Popstjernen Billie Eilish mener, at hun 'ville være død' af covid-19, hvis hun ikke havde fået vaccinen og opfordrer nu alle til at blive vaccineret

19-årige Billie Eilish afslører nu, at hun har været smittet med corona og derfor ligget syg i næsten to måneder. Sangerinden er i den forbindelse overbevist om, at den 'fantastiske' coronavaccine har reddet hendes liv.

Ifølge Yahoo har verdensstjernen udtalt i 'The Howard Stern Show', at hun blev smittet med coronavirus i august.

- Det var slemt, sagde Billie Eilish og tilføjede:

- Jeg døde ikke, og jeg ville nok ikke dø, men det ændrer ikke på, hvor elendigt det var. Jeg mener det, når jeg siger, at det var forfærdeligt. Jeg har stadig bivirkninger og var syg i næsten to måneder, uddybede hun.

Vaccinen redder liv

Popstjernen forklarede endvidere, at hun på daværende tidspunkt var vaccineret mod covid-19 og understregede ligeledes, at hendes hårde sygdomsforløb ikke er et bevis for, at vaccinen ikke virker.

- Jeg vil gerne gøre det tydeligt, at det er på grund af vaccinen, at jeg har det godt, sagde hun og slog fast en gang for alle, hvad konsekvenserne havde været, hvis ikke hun var vaccineret.

- Hvis jeg ikke var vaccineret, tror jeg, at jeg ville være død, fordi det var så slemt.

Billie Eilish har også tidligere opfordret sine fans til at få vaccinen og har i et interview med Vanity Fair udtalt følgende:

- Det er ikke kun for din egen skyld, din egoistiske b***h! Det er for alle omkring dig. Pas på menneskerne omkring dig, mand.