Vækker opsigt: Barberer ALT håret af

Popsangeren Doja Cat har for vane at vende hoveder, når hun gang på gang er troppet op på den røde løber iført opsigtsvækkende outfits - senest en kjole til årets Billboard Music Awards, der gav frit udsyn til stjernens bryster.

Denne gang er det dog den 26-årige amerikaners frisure, der trækker overskrifter.

I en livevideo på Instagram greb 'Kiss Me More'-sangeren en skraber og fjernede både hår og øjenbryn, og det i den grad fået folk til tasterne på sociale medier.

'Doja, er alt okay?', skriver en fan eksempelvis på Twitter.

'Jeg er bekymret for Doja Cats mentale helbred,' skriver en anden på samme medie, mens en tredje har postet billeder af popsangeren Britney Spears, der i 2007 barberede sig skaldet efter et mentalt sammenbrud og blev indlagt.

Doja Cat trak overskrifter med sit outfit til Billboard Music Awards tilbage i maj. Foto: Maria Alejandra Cardona/Ritzau Scanpix

Alt er okay

Doja Cat, der har det borgerlige navn Amala Ratna Zandile Dlamini, beroligede dog de fans, der fulgte livevideoen.

Ifølge Twitter-brugeren Erin Keller, der er journalist på New York Post og har delt Doja Cats video på det sociale medie, forsikrede stjernen om, at hun var okay, og at hun traf beslutningen om at fjerne hår og bryn, fordi hun i længere tid har haft lyst til at prøve.

- Jeg har aldrig brudt mig om hår. Jeg kan ikke komme i tanke om et øjeblik, siden jeg blev født, hvor jeg har tænkt: 'Det (hår, red.) er fedt.' Jeg kan bare ikke lide at have hår, sagde Doja Cat i livevideoen ifølge Page Six.