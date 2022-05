Vækker opsigt efter 20 år

De fire hobbit-skuespillere fra 'Ringenes Herre'-trilogien har holdt kontakten siden deres pludselige verdensberømmelse for mere end 20 år siden

Peter Jacksons filmatisering af verdens vel nok bedst kendte eventyr - historien om hobbitten Frodo og den frygtindgydende, magiske ring - gik i begyndelsen af dette årtusinde sin sejrsgang verden over.

Rollerne som de fire hobbitter blev spillet af Elijah Wood (Frodo Sækker), Sean Astin (Samvis Gammegod), Dominic Monaghan (Meriadoc 'Merry' Brændebuk) og Billy Boyd (Peregrin 'Pippin' Toker), der blev superstjerner, allerede fra premieren på den første film i 2001.

De fire muntre ungersvende fra trilogien er i mellemtiden blevet henholdsvis 41 (Elijah), 45 (Dominic), 51 (Sean) og 53 (Billy).

Det er dog stadig ganske nemt at genkende dem, selv hvis man ikke har holdt øje med deres karrierer i de mellemliggende år.

Det er Dominic Monaghan, der på Instagram har delt et billede fra en nylig genforeningsmiddag, hvilket har fået fans til at reagere med nostalgisk glæde.

Sammen med det dugfriske billede har Dominic publiceret et billede fra deres storhedstid i årene fra 2001 til 2003, så deres fans kan sammenligne og evt. selv føle sig en smule gamle ved tanken om, at deres yndlingsfilm nu har mere end 20 år på bagen.

Udover at gøre de fire hobbitter til verdensstjerner, var 'Ringenes Herre'-filmene også medvirkende til, at danske Viggo Mortensen blev et kendt ansigt i det meste af verden, da han i alle tre film spillede den store rolle som den mystiske helt Aragorn.