Vækker opsigt igen: Afhængig af porno

Rapperen Ye er notorisk kendt for at gå til tasterne i voldsomme udbrud på de sociale medier.

Torsdag gik det ud over den danske topchef Kasper Rørsted, som af Ye blev erklæret død i et opslag på Instagram. Senere var det rapperens eks-svigermor, Kris Jenner, der fik en opsang med på vejen.

I et opslag, som siden er blevet fjernet, langede han ifølge Page Six kraftigt ud efter svigermoderen med en påstand om, at hun har tvunget sine døtre, heriblandt Yes ekskone, Kim Kardashian, til at posere for magasinet Playboy.

Og udbruddet stoppede ikke ved det. Ye havde nemlig tilsyneladende også selv nogle indrømmelser, han ville ud med.

'Hollywood er et stort bordel. Porno ødelagde min familie. Jeg arbejder med min afhængighed. Instagram promoverer det. Jeg vil ikke lade det ske for Northy og Chicago (to af hans børn, red.)', skrev han i opslaget ifølge mediet.

Annonce:

Igen og igen

Ye, der nok er bedre kendt under sit gamle navn, Kanye West, har gentagne gange brugt Instagram til offentligt at lufte sine frustrationer.

Det er blandt andet gået ud over hans ekskone, Kim Kardashian, og hendes daværende kæreste, Pete Davidson, hvilket førte til, at han i foråret blev udelukket fra Instagram i et døgn.

Efterfølgende var der i en lang periode tavst fra rapperen, men nu lader det altså til, at han igen er på krigsstien.

Kim Kardashian og Ye blev gift i 2014, og deres meget omtalte skilsmisse gik igennem tidligere i år. De har sammen børnene North, Chicago, Psalm og Saint.

Sexstjerne afslører pornoens bagside

Paradise-deltager springer ud som pornostjerne

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Katerina Pitzner er med i den nye sæson af 'Vild med dans'. Hør, om børnene Elvira og Thalia har tænkt sig at troppe op hver fredag for at bakke op. De er med i ugens udgave af 'Der er brev', som du kan høre herunder eller i din podcast-app.