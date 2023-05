Vækker opsigt på den røde løber

Den iranske model Mahlagha Jaberi fik lørdag folk til at spærre øjnene op, da hun ankom på den røde løber ved den franske filmfestival i Cannes.

Den 33-årige kvinde havde nemlig iført sig en helt speciel kjole, der var bundet fast om halsen på hende med strop og forestillede en løkke fra en galge.

Efterfølgende har Mahlagha Jaberis lagt et opslag på Instagram, hvori hun oplyser, at kjolen var dedikeret til det iranske folk. Derudover bruger hun hashtagget #StopExecutionInIran som er en direkte besked til styret i Iran og det udskældte moralpoliti i landet.

Voldsomme protester

Her var der senest ballade 19 maj, hvor Iran henrettede tre mænd, som sidste efterår deltog i demonstrationer mod det iranske styre.

Mændene er dømt for at have affyret skud mod iranske sikkerhedsstyrker under de protester, der opstod efter den unge kvinde Mahsa Aminis død.

Annonce:

Den 22-årige Mahsa Amini mistede livet i moralpolitiets varetægt, som havde pågrebet hende for ikke at være tildækket.

Sagen udløste omfattende protester i Iran. Siden er syv demonstranter blevet dømt til døden og henrettet.

Artiklen fortsætter billedet ...

Mahlagha Jaberi var også til stede i Cannes i 2021. Foto: Stefanie Rex/Ritzau Scanpix

Guldpalmen

Lørdag aften kårede juryen ved den franske filmfestival i Cannes den franske film 'Anatomy of a Fall', der er instrueret af Justine Triet, som vinder af festivalens hovedpris: Guldpalmen.

Årets pris blev overrakt af den amerikanske skuespillerinde Jane Fonda, som sagde, at festivalen er kommet langt, siden hun selv første gang deltog.