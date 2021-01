Vækker opsigt

Hvad forbinder de to? Det vides ikke

Joe Biden blev onsdag indsat som USA's 46. præsident. Han overtog embedet fra Donald Trump.

Med det store ansvar at være leder af en af verdens mest magtfulde lande følger også ansvaret for en Twitter-profil. Og det er næppe gået manges næser forbi, at det er en profil, som er blevet brugt flittigt af den forgangne præsident Donald Trump.

Så flittigt, at de faktisk måtte lukke hans konto.

Twitter lukker Trumps profil permanent

Styrer den

Nu er det dog præsident Joe Biden, som har overtaget Twitter-kontoen og dermed styrer han den nu fuldstændigt. Og der er særligt en detalje, som har vakt opsigt.

Profilen 'POTUS' (President of the United States, red.) følger kun 13 personer og har 5,3 millioner følgere.

Her må man antage, at det er nogle af de mest betydningsfulde personer, som præsidenten følger. Blandt dem er vicepræsident Kamala Harris, Bidens kone, Jill Biden og topfolk fra Det Hvide Hus.

Men en af de heldige, som selveste USA's præsident også følger, er model, skuespiller og iværksætter Chrissy Teigen.

Varsler stor ændring for 2021

OMG!

Ikke engang den ene af hovedpersonerne ved, hvorfor hun er en af de 13 heldige.

På selvsamme medie skriver kendissen:

'Oh MY GOD!! Jeg kan endelig se præsidentens tweets og de vil sikkert ikke være helt skøre.'

Uvist

Hvad hun har gjort for at komme gennem nåleøjet er uvist.

Hun var knapt så populær hos den tidligere præsident Trump. Han har tidligere offentligt kaldt Chrissy Teigen, som er gift med John Legend, for en 'rapkæftet kone', skriver amerikanske Deadline.

Chrissy Teigen har flere gange offentligt vist sit politiske ståsted, som ikke var i Trumps favør. Det er eftersigende derfor, at hun for fire år siden blev blokeret af selveste Donald Trump på Twitter.

Onsdag da Joe Biden indtog førersædet bad Chrissy Teigen derfor den nye præsident om at få et såkaldt 'follow'.

Det lader derfor til, at den celebre kone kommer bedre overens med den nye præsident.

Chrissy Teigens mand, musiker John Legend, optrådte onsdag aften til festlighederne, da Biden blev indsat som præsident.