Vækker stor opsigt: Kardashian i legendarisk kjole

Glimmer, sten og festlige fjer.

I nat var nogle af verdens største stjerner samlet til gallafesten Met Gala i New York, hvor de luftede det mest smukke og bemærkelsesværdige tøj under temaet 'In America: An Anthology of Fashion'.

Kim Kardashian var den sidste til at træde frem på den røde løber og vise sin kjole frem, og alle blev mundlamme, da de så hendes outfit.

41-årige Kardashian mødte op til Met Gala iført Marilyn Monroes ikoniske kjole, som Marilyn Monroe bar til sin optræden for John F. Kennedy tilbage i 1962.

Kim Kardashian havde kæresten, Pete Davidson, med til gallafest. Foto: Ritzau Scanpix

Kjolen, der har skrevet sig ind i historien, er så speciel, at den normalt er udstillet på et museum - nærmere bestemt på Ripleys Believe It or Not! i Orlando.

Kim Kardashian har i noget tid hentydet til sine fans, at hun ville bære en legendarisk kjole. Blandt andet har hun sagt, at hendes Met-kjole ikke kunne skræddersys, og det gav et hint om, at det var en speciel genbrugskjole.

Hun er ifølge tmz.com også blevet set forlade Ripleys Believe It or Not!-museet sammen med kæresten, Pete Davidson, og det ledte tankerne hen på Monroes berømte råhvide sag.

Kjolen er designet af Jean Luis og er en af de dyreste kjoler i verden. Oprindeligt blev den solgt i 1962 for 140.000 dollars, hvilket svarer til cirka en million danske kroner. I 2016 blev kjolen købt af Ripleys Believe It or Not! for hele 4,81 millioner dollars, hvilket svarer til cirka 34 millioner danske kroner.

Marilyn Monroe sang fødselsdagssang for præsident Kennedy i den berømte kjole. Foto: Getty Images

For Kim Kardashian har forberedelserne til dette års Met Gala været særdeles tidskrævende. Realitystjernen skulle nemlig tabe lidt over syv kilo for at kunne passe kjolen.

Hun fortæller også i et interview med magasinet Vogue, at det tog 14 timer at farve hendes naturlige mørke hår for at få den smukke blonde farve, som matchede til kjolen.