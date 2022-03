Vækker stor opsigt: Viser babybulen frem

'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner og hendes mand, hit-musikeren Joe Jonas, der bedst er kendt fra Jonas Brothers, venter deres andet barn.

Det står klart, efter den 26-årige skuespillerinde stolt har vist sin babybule frem på en række billeder, der er blevet taget af hende og Joe Jonas i Los Angeles.

Parret har endnu ikke selv bekræftet de dejlige nyheder i en officiel udtalelse, men flere familiekilder har over for en lang række amerikanske medier bekræftet, at den er god nok, og at Sophie Turner nu er omkring halvvejs i sin graviditet.

På de sociale medier, heriblandt Twitter, bliver billederne af Sophie Turners struttende mave delt vidt og bredt, og her lykønsker parrets fans fra nær og fjern dem med den kommende familieforøgelse.

Graviditeten kommer to år efter, at Sophie Turner og Joe Jonas bekræftede, at de ventede deres første barn.

Parret første barn, datteren Willa, kom til verden fem måneder senere.

'Sophie Turner og Joe Jonas er glade for at kunne annoncere fødslen af deres barn', lød det i en officiel udtalelse i juli 2020.

Sophie Turner luftede babybulen i Los Angeles. Foto: Bauer Griffin/Getty Images

Meget private

Parret er relativt private om deres familieliv, men de har dog alligevel løbende givet små kommentarer om, hvordan det går med at være en familie på tre.

I 2021 i 'This Morning' fortalte Joe Jonas, at det var fantastisk at blive far.

Heller ikke Sophie Turner har lagt skjul på, at det har været stort at blive mor for første gang.

'Jeg er så taknemmelig for, at de her to (datteren og Joe Jonas, red.) har gjort mig til mor', skrev Sophie Turner på Instagram i forbindelse med sin første mors dag.

Foto: Bauer Griffin/Getty Images

Sophie Turner og Joe Jonas begyndte at date tilbage i 2016, efter de var blevet introduceret til hinanden af fælles venner. Joe Jonas gik på knæ og friede til Sophie Turner i 2017.

Parret blev gift ved et surprise-bryllup i Las Vegas i 2019. Et par måneder efter holdt de et storslået og mere officielt bryllup i Frankrig.