Vælter internettet

En lang række kendte er gået til tasterne for at støtte Britney Spears. På bare 24 timer er der kommet svimlende en million tweets om popstjernen, melder Twitter

Britney Spears forklaring i retten har skabt chokbølger verden over.

Under retsmødet tryglede den 39-årige popstjerne natten til torsdag dansk tid om at få sit liv tilbage, efter hun siden 2008 har været underlagt et værgemål af sin far, Jamie Spears.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gavnet, sagde Spears på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv, sagde hun og fortalte videre, at værgemålet blandt andet har betydet, at hun har været tvunget til at tage medicin, ikke at gifte sig eller få flere børn, selvom hun inderligt ønsker det.

Siden den udmelding er det væltet ind med støtte fra kendte og fans verden over. Twitter melder i den forbindelse, at der på bare 24 timer er blevet delt en million tweets med hashtagget FreeBritney, hvor folk viser deres støtte til Britney Spears.

Britney Spears' ekskæreste Justin Timberlake tog for kort tid siden bladet fra munden og erklærede sin støtte til Spears på Twitter.

Støtten til Britney Spears har været massiv. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

En lang række kendte har ligeledes fulgt trop - både i udlandet og herhjemme.

Onsdag aften lokal tid erklærede den kendte tv-vært Andy Cohen sin støtte til Britney Spears på live-tv.

- Britney, efter det mod, du har vist i dag, er du 100 procent stærkere end i går. Og Jamie, hvis du vil tjene penge i fremtiden, så foreslår jeg, at du arbejder, bitch, sagde Cohen med henvisning til en række af Britneys store hits.

En lang række kendte har siden også delt deres støtte til Spears på det sociale medie:

Også en lang række danske kendisser har været til tasterne for at vise deres støtte til Britney Spears. Heriblandt TV 2-vært Karen Helene-Hjorth.