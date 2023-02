Væltes af tronen

Enten dør du som en helt, eller også lever du længe nok til at se dig selv blive til skurken.

Sådan kan de sidste 48 timers tumultariske Instagram-drama nok bedst opsummeres, efter at den forhenværende Instagram-dronning Kylie Jenner blev væltet af tronen og mistede titlen som den mest fulgte kvinde nogensinde på det sociale medie.

Den 25-årige Kardashian måtte således natten til torsdag træde et skridt tilbage til fordel for den verdenskendte skuespiller og sangerinde Selena Gomez, der nu har erobret Instagram-tronen tilbage.

Med sine over 381 millioner følgere er Gomez således blevet den mest fulgte kvinde på det sociale medie - mod Jenners 380 millioner.

Selena Gomez' fans holdt da heller ikke tilbage med at være hovere på Jenners nye Instagram-opslag:

’Dronningen hedder Selena Gomez’

’Hvorfor så desperat’

’Sikke et ubrugeligt og ligegyldigt opslag’, lyder nogle af kommentarerne blandt andet.

Selena Gomez kan nu prale af at være den mest fulgte kvinde på Instagram. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Fans raser

Dramaet startede dog allerede inden, at det sociale medie fik sin nye dronningerække. I flere opslag på Jenners Instagram-profil kan man således læse, hvordan influenceren bliver beskyldt for at mobbe Selena Gomez.

Her skulle Jenner angiveligt have gjort grin med sin rival, efter at Gomez delte en story på TikTok, hvor hun sarkastisk fortalte, at hun var kommet til at laminere sine øjenbryn for meget.

Kort efter valgte Kardashian-familiemedlemmet efterfølgende at dele et lignende opslag på sin Instagram-profil med teksten over hendes egne øjenbryn: ’Skulle det her være et uheld????’

Som konsekvens er Jenners seneste par Instagram-opslag blevet stormet af vrede fans, der ikke holder sig tilbage:

’Tag dig dog sammen, du har børn’

’Vi kan ikke lide online-mobning’

’Du glemte at tagge de læger, som har lavet dit ansigt’

Der gik dog ikke lang tid, før Kardashian'en selv måtte se sig nødsaget til at gå til tasterne på TikTok og forsvare sig selv:

’Jeg har aldrig haft noget imod Selena. Jeg har så heller ikke en opslag om hendes øjenbryn! I prøver at skabe et problem ud af ingenting!’

Sikkert er det dog, at flere i skrivende stund har lyst til at følge med i livet hos Selena Gomez end Kylie Jenner.