Værdi: 9,2 milliarder kroner

Du kender hende formentlig bedst for diverse roller i store filmsucceser, men Jessica Alba kan meget mere end at spille skuespil.

Ved siden af karrieren på skærmen har hun siden 2011 været med til at drive selskabet The Honest Company, hvilket snart kan give hende og forretningspartnerne lidt af en gevinst.

Selskabet, der ifølge dem selv sælger husholdningsprodukter uden farlige kemikalier i, arbejder nemlig på at blive børsnoteret, og i den forbindelse jagter man en værdiansættelse på op mod 1,5 milliarder dollars - svarende til 9,2 milliarder kroner.

Det skriver Reuters og Bloomberg.

The Honest Company forventer, at der samlet set kommer til at være 90,5 millioner aktier efter børsnoteringen. Prisen for én aktie kommer til at ligge mellem 14 og 17 dollars, hvilket altså samlet set vil værdisætte firmaet til et sted mellem 1,27 og 1,54 milliarder dollars.

Ifølge medierne vil selskabet afgive 6,45 millioner aktier ved børsnoteringen, mens de nuværende aktionærer vil sende 19,36 millioner aktier på markedet.

The Honest Company forventer at modtage en kapitalindsprøjtning på op mod 110 millioner dollars - 677 millioner kroner - ved børsnoteringen - fraregnet de nuværende aktionærers indtjening. De penge vil selskabet bruge på markedsføring af allerede eksisterende produkter samt lancering af nye produkter og opkøb af andre firmaer.

Jessica Alba er blandt andet kendt for film som 'Fantastic Four', 'Good Luck Chuck' og 'The Eye'. Foto: Danny Moloshok/Ritzau Scanpix

Indgik forlig

Jessica Alba fik idéen til firmaet i 2008, da hun blev mor for første gang og gik på jagt efter allergivenlige produkter. Tre år senere tog hun sammen med en række samarbejdspartnere skridtet og stiftede selskabet.

The Honest Company havde sidste år en omsætning på 1,8 milliarder kroner og et underskud på bundlinjen på 89,2 millioner kroner.

Virksomheden har flere gange været ramt af negativ omtale og retssager, der har anklaget produkterne for ikke at være så rene, som firmaet påstår.

I 2017 indgik selskabet forlig i en sag om en række rengøringsprodukter og vaskemidler, der angiveligt indeholdt kemikalier, der ikke stod på produktet.

Firmaet betalte dengang et beløb svarende til 9,5 millioner kroner til sagsøgeren for at lukke sagen.