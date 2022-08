Værste øjeblik i karrieren

Tusindvis af fans havde set frem til at opleve verdensstjernen Adele live i Las Vegas tidligere på året.

Men den drøm slukkede Adele brat i sidste øjeblik, da stjernen valgte aflyse koncerterne. I septemberudgaven af det amerikanske Elle beskriver sangerinden det som 'langt det værste øjeblik i sin karriere'.

Men på trods af, at aflysningen den 20. januar 2022 er det værste øjeblik karrieren, så fik det alligevel Adeles selvtillid til at vokse.

- Det fik faktisk min selvtillid til at vokse, for det var en meget modig ting at gøre. Og jeg tror ikke, at mange mennesker ville have gjort, hvad jeg gjorde. Jeg er meget stolt af mig selv for at stå ved mine behov, fortæller sangerinden til magasinet.

Står fast

Det var planlagt, at Adele skulle have afholdt en række koncerter i den amerikanske spilleby Las Vegas, men dagen inden den første koncert meddelte hun i en i en video på Instagram, at showet ikke var klar, og at alle koncertdatoer ville blive rykket.

I septemberudgaven af det amerikanske Elle beskriver Adele de første måneder efter aflysningen som 'virkelig hårde'.

Adele kom da også godt og grundigt i vælten, men på trods af skuffede fans, så står hun i dag sin beslutning.

- Jeg følte bestemt alles skuffelse, og jeg var knust og bange for at svigte dem (fansene, red.). Jeg troede, jeg kunne få det hele til at fungere, men det kunne jeg ikke. Og jeg står ved den beslutning, har Adele tidligere sagt til BBC Radio 4 ifølge Page Six.