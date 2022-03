'Værste øjeblik i mit liv': Beder følgere om hjælp

Ejendomsmægleren Christine Quinn, der er kendt fra programmet 'Selling Sunset' på Netflix, fik sig en grim overraskelse fredag, da to maskerede mænd forsøgte at bryde ind i hendes hjem.

Det deler den 33-årige kvinde på sin Instagram.

- Vi blev pludseligt vækkede af nogle lyde, der blev højere og højere. Vi vidste ikke, hvad der sket, men vi skyndte os at tjekke vores videoovervågning, der så vi, at to bevæbnede mænd forsøgte at smadre vores vindue.

Ifølge Christine Quinn var vinduerne dog så stærke, at mændene ikke kunne komme ind til parret.

- Vi ringede til politiet med det samme, og de var der inden for kort tid. Vi skyndte os ind til vores baby, hvor vi så låste døren, lyder det.

På sin Instagram deler Christine Quinn nu billeder af de to mænd, der forsøgte at komme ind i hendes hjem, fordi hun håber, at nogle kan hjælpe med at identificere dem.

- Hvis nogen kender de her mennesker, så vil jeg virkelig gerne vide det, siger hun.

Den kendte mægler fortæller da også, at oplevelsen var en af de værste i hendes liv.

- Det her var det værste øjeblik i mit liv. Jeg vil virkelig gerne have, at folk tager det her meget seriøst. Det her sker hele tiden. Jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis de var kommet ind. Men de kunne sagtens have gået ind til os, og de havde sikkert skudt os. Pas på jer selv derude, hvis nogen kender dem, må I meget gerne kontakte mig, opfordrer hun.

Christine Quinn blev mor for første gang i maj med manden Christian Richard. Sammen har de sønnen Christian Georges Dumontet.