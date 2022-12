Vært kvæstet under optagelser

'Top Gear'-værten Andrew Flintoff er kommet slemt til skade under optagelserne til det britiske tv-program

Andrew 'Freddie' Flintoff, der tidligere har været anfører på det engelske cricketlandshold, og som i dag er vært på det ikoniske 'Top Gear', er blevet kvæstet under optagelserne til programmet.

Det skriver flere af britiske medier, heriblandt The Guardian og The Sun.

Førstnævnte medie beretter, at den tidligere landsholdsanfører var med til de nye optagelser til programmet på Dunsfold Park Aerodrome i Surrey tirsdag.

Her kørte 'Top Gear'-værten galt og blev kort efter fløjet på hospitalet. The Sun, der bragte historien først, skriver, at Flintoffs skader ikke er livstruende.

En talsmand fra BBC har ifølge The Guardian bekræftet ulykken.

- 'Freddie' blev kvæstet i en ulykke på 'Top Gear'-testbanen i morges (tirsdag morgen, red.) - holdets læge kom til stedet med det samme, lyder det fra talsmanden, der fortsætter:

- Han er blevet bragt til hospitalet for yderligere behandling, og vi vil bekræfte flere detaljer på et senere tidspunkt.

Er sket før

Det er ikke første gang, at en vært kommer til skade under optagelserne til det britiske tv-program.

Tilbage i 2006 var den tidligere vært Richard Hammond tæt på at miste livet, da han kørte galt med 288 km/t.

Hammond lå i koma efter ulykken og fik en hjerneskade. Han endte dog med at vende tilbage på skærmen.

Andrew 'Freddie' Flintoff har også tidligere været ude for en ulykke i forbindelse med programmet. I 2019 mistede han kontrollen over en trehjulet motorcykel med 124 km/t.

