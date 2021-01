Vagina-stearinlys eksploderede

Et stearinlys, der dufter af Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrows egen vagina, og som hun selv sælger på sin hjemmeside, Goop, er eksploderet i dagligstuen hos en 50-årig britisk kvinde fra London. Det eksploderede vagina-lys sendte høje flammer op i luften inde i stuen.

Det skriver The Sun samt Snopes, der faktatjekker historier.

Den 50-årige Jody Thompson har også bekræftet historien på Twitter, hvor hun har lagt et billede af stearinlyset og sig selv ud og skriver følgende:

'Jeg griner højt. Jeg smed ikke lyset ud af hoveddøren. Det var for varmt at løfte op. Og billedet er frygteligt (Prøv at tage en selfie uden selfiestang, mens du holder et forkullet vagina-stearinlys) men alligevel!'.

Således skriver Jody Thompson til de billeder, der også blev brugt i avisen The Sun.

Den 50-årige Jody Thomson fortæller til det britiske medie The Sun, at hun faktisk vandt det 'frække' stearinlys i forbindelse med en konkurrence på internettet.

På Gwyneths Paltrows egen hjemmeside, Goop, bliver vagina-lyset beskrevet som 'sjovt, fantastisk, sexet samt smukt og overraskende'.

Verdensstjerne: - Lyset lugter som min vagina

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gwyneth Paltrow er her til fest hos magasinet Elle i 2019. Foto: Ritzau Scanpix.

Men for Jody Thomson blev det en noget andet oplevelse.

Jody Thompson, der arbejder som medierådgiver, fortæller følgende til The Sun:

- Lyset eksploderede pludselig og sendte flammer 50 centimeter op i luften. Der var også små stykker fra lyset, der fløj op i luften, fortæller Jody, der tilføjer, at det var en ubehagelig oplevelse:

- Jeg har aldrig set noget lignende. Hele lyset futtede næsten af, og det var varmt at røre det. Der var et inferno i hele stuen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Gwyneth Paltrows vagina-lys. Foto: Goop og Shutterstock.

Den 50-årige Jody Thompson, der lever i Kilburn i det nordlige London sammen med sin kæreste, David Snow, fortæller, at hun heldigvis til sidst fik lyset under kontrol.

- Vagina-lyset kunne have brændt hele vores sted ned. Jeg var bange på det tidspunkt, som det skete. Men i dag synes jeg bare, at det er sjovt, at Gwyneth Paltrows vagina-lys eksploderede i min dagligstue, fortæller Jody.

Den 48-årige Hollywood-stjerne og forretningskvinde Gwyneth Paltrow lancerede sidste år sit berømte vagina-lys på sin hjemmeside. Her kunne et enkelt lys købes for 57 dollars.

Gwyneth Paltrow sælger også stearinlys, der dufter af hendes orgasme.

Sælger stearinlys der dufter af hendes orgasme

Gwyneth Paltrow. Foto: Ritzau Scanpix.

Det omtalte vagina-lys er ifølge mediet Snopes endnu ikke fjernet fra hjemmesiden Goop. Men der er blevet tilføjet en advarsel, der blandt andet lyder således:

'Advarsel: Lad stearinlyset brænde inden for dit synsfelt. Hold det væk fra ting, der kan gå i brand. Hold lyset på afstand af børn og kæledyr,' lyder det blandt andet i advarslen, hvor det også bliver gjort klart, at lyset ikke må brænde i mere end to timer, og at det skal stå på en stabil overflade, der kan modstå varmen.