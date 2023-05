'Vampire Diaries'-stjerne er gravid

Der er dømt ren og skær babylykke hjemme hos 'Vampire Diaries'-stjernen Claire Holt.

Snart bliver hun nemlig mor for tredje gang.

Det skriver Holt selv ud til sine 7,5 millioner følgere på Instagram, hvor hun deler en række billeder af sig selv på vej til Cannes film festival, der finder sted i disse dage.

'Mig og nummer tre', skriver Claire Holt til sit opslag.

'Omg, Claire! JA!Tillykke, har Holts 'Vampire Diaries'- kollega, Nina Dobrev, kommenteret.

Claire Holt har en lang række film og tv-serie på sit cv. Foruden karakteren Rebekah Mikaelson i 'The Vampire Diaries' har hun også også spillet med i 'Pretty Little Liars', hvor hun indtog rollen som Samara Cook. Også den populære 'Mean Girls 2' har Claira Holt spillet med i. Her spillede hun Chastity Meyer.

Holt giftede sig i 2018 med Andrew Joblon. Sammen har de børnene James fra 2019 og Elle fra 2020, og snart kommer der altså en lille ny. Hvornår familieforøgelsen sker, skriver filmstjernen ikke, ligesom hun heller ikke oplyser, hvilket køn det er.