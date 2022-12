Vanvidsstunt: Kaster sig ud fra et fly

I filmens verden har 2022 været Tom Cruises år.

36 år efter etteren udkom 'Topgun: Maverick' i maj og er med en omsætning på 10,42 milliarder kroner den absolut mest indbringende film i år.

Den succes vil Tom Cruise gerne fejre, og det gør han på sin Twitter- og Instagram-profil med en særlig hilsen til sine trofaste fans.

- Hej alle sammen, vi befinder os i luften over smukke Sydafrika, og vi filmer ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning’ del et og to, råber Cruise, der får decibel-kamp til stregen af flymoteren.

- Jeg ønskede ikke, at slutte året af uden at takke jer alle for at komme i biograferne og sige tak for at støtte 'Top Gun: Maverick'.

Herefter smiler han stort og kaster sig ud af flyet, så de kan få 'Mission Impossible'-optagelsen i kassen.

Efter at have fundet en god position i sit frie fald fra himlen, retter han igen sin opmærksomhed mod kameraet for at færdiggøre sin takketale.

- Som altid vil jeg sige tak for at få lov til at underholde jer alle. Det er i sandhed mit livs ære. Nu er jeg ved at løbe tør for højde, så jeg må hellere komme tilbage til arbejdet. Vi er nødt til at få denne her optagelse i kassen. Hav en sikker og glædelig jul. Vi ses i biffen, afslutter han, inden han flyver med vinden ud over det åbne hav, han styrter ned mod.

'Mission Impossible - Dead Reckoning' del et er sat til at få premiere 14. juli 2023, mens del to udkommer sommeren efter i 2024.

