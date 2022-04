Vanvittig brøler

Manden, der formodes at have skudt Lady Gagas hundelufter, er sat på fri fod - ved en fejl

Det gik verden rundt, da Lady Gagas hundelufter i februar 2021 blev udsat for et brutalt kidnapningsforsøg.

Målet var ikke hundelufteren, der blev skudt på stedet, men i stedet sangerindens to franske bulldogs, der to dage senere blev indleveret på en politistation af en kvinde, der hævdede, at hun havde fundet dem og afkrævede findelønnen på godt tre millioner kroner, som sangerinden havde annonceret.

Fem mænd blev anholdt i forbindelse med sagen, og manden, der ifølge politiet skød hundelufteren, 19-årige James Howard Jackson, er nu blevet hovedperson i en pinlig sag.

Menneskejagt

Politiet er simpelthen kommet til at løslade ham ved en fejl, selvom han stadig har været i politiets varetægt som mistænkt for drabsforsøget på hundelufteren.

Det skete onsdag, skriver TMZ, efter Howard Jackson tirsdag havde været i retten.

Ifølge TMZ er der derfor indledt en menneskejagt, og politiet i Los Angeles beder offentligheden om hjælp, hvis man ved, hvor han opholder sig.

Hundelufteren Ryan Fischers lunge kollapsede i forbindelse med skyderiet og lider stadig den dag i dag af fysiske mén.