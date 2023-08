Vanvittig drejning: - Jeg er ikke død

Rapperen Lil Tay er ikke død, fortæller hun nu selv, efter nyheden om hendes død har ramt medier verden over

Onsdag skrev medier verden over den tragiske nyhed om, at den 14-årige internetpersonlighed og rapper Lil Tay og hendes 21-årige bror, Jason Tian, var døde en 'pludselig og tragisk' død.

Men det var en løgn, og både Lil Tay og hendes bror lever i bedste velgående.

Det oplyser Lil Tay selv til TMZ.

Her fortæller hun, at hendes Instagram-konto har været hacket, og at der i den forbindelse er blevet delt falske nyheder.

- Jeg vil gerne gøre det klart, at min bror og jeg er i sikkerhed og i live, men jeg er fuldstændig knust, og jeg kæmper med at finde de rigtige ord, siger hun til mediet og fortsætter:

- Det har været nogle meget traumatiserende 24 timer. Hele dagen i går blev jeg bombarderet med utallige hjerteskærende og tårevædede telefonopkald fra mine elskede, som alle prøvede at finde ud af, hvad der var op og ned i det her rod, siger hun videre.

Hun fortæller videre, at hendes Instagram-konto har været hacket, og at der via den blev spredt en falsk erklæring om hende og brorens død.

- Min Instagram var hacket af en tredje part, og den blev brugt til at sprede misinformation og rygter om mig til det punkt, hvor mit navn endda var forkert. Mit rigtige navn er Tay Tian og ikke 'Claire Hope', siger hun videre.

Hun takker samtidig Meta, der står bag Instagram, for at hjælpe hende med at få sin konto tilbage, ligesom de har hjulpet hende med at fjerne annonceringen om hendes død.

Hun har dog ikke kunnet oplyse, hvorfor det har taget hende så lang tid at annoncere, at hun ikke er død alligevel.

Annonceret på Instagram

Lil Tay og brorens død blev annonceret onsdag på Instagram.

Her lød det i en erklæring, at hun og hendes 21-årige bror var død en 'pludselig og tragisk død'.

'Det er med et tungt hjerte, vi deler den frygtelige nyhed om vores elskede Claires pludselige og tragiske bortgang. Vi har ingen ord, der kan beskrive det ubærlige tab og den ubeskrivelige smerte', står der blandt andet i opslaget, hvor det bliver understreget endnu en gang, at dødsfaldet er helt uventet og har efterladt alle i chok', lød det i en udtalelse, der hævdede at være fra familien.

'Hendes brors bortgang tilføjer en endnu mere utænkelig dybde til vores sorg. I denne tid med ufattelig sorg beder vi venligst om privatliv, mens vi sørger over disse overvældende tab, mens omstændighederne omkring Claire og hendes bror bortgang stadig undersøges', lød det videre.

Lil Tay blev som bare niårig et viralt hit på internettet, da hun slog igennem med opsigtsvækkende videoer som den herunder, hvor hun rappede om blandt andet penge.