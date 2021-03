Vanvittig hus-handel: Betalte 21 millioner i kontanter

Rick Ross har haft den store pung fremme, da han besluttede sig for at købe en overdådig villa i Florida.

Den amerikanske rapper hev ikke mindre end 3,5 millioner dollars op af lommen - svarende til 21 millioner danske kroner.

Men selvom det beløb allerede er svimlende, er det vildeste, at rapperen betalte hele gildet i kontanter.

Det fortæller han til People, der har fået information bekræftet af ejendomsmæglerne bag handlen.

Huset nåede faktisk kun at være på markedet i fire dage, inden det blev købt af rapperen, der er meget glad for sit valg.

- Det er smukt sted i et meget stille og privat område. Fra det øjeblik, jeg kom indenfor, værdsatte jeg de høje lofter og vilde detaljer.

Huset må siges at være mere end bare flot. Foto: CLAUDINE CAMILLO WITH VHT FOR ONE SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY

Ikke første gang

Hjemmet består af seks soveværelser og syv badeværelser.

Der er også et garage til ni biler, en biograf, to hjemmekontorer, et yoga-rum og en bar med poolbord.

Der er også et gæstehus med både to soveværelser, stue og køkken.

Rick Ross er vild med store villaer.

Han ejer også en anden i Georgia, der for nyligt blev brugt som model for Akeem Joffers palads i 'Coming 2 America' med Eddie Murphy.

Her havde man valgt at bruge Rick Ross' design for sit eget palads til inspiration for kongeslottet i filmen.