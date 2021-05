Vanvittig rabat: Sænker prisen med 150 millioner

Der blev formentlig hævet et øjenbryn eller to, da det tidligere i år kom frem, at Sylvester Stallone havde sat sit luksushjem i Beverly Hills til salg for svimlende 110 millioner dollars - et beløb, der med dagens kurs svarer til 675 millioner kroner.

Den pris har dog også vist sig at være sat alt, alt for højt, og derfor er den nu blevet sænket på grund af manglende interesse. Det skriver flere medier - heriblandt Daily Mail og People.

Den nye pris er sat til 85 millioner dollars - svarende til godt 521 millioner kroner. Du sparer med andre ord altså mere end 150 millioner kroner, hvis du nu har tænkt dig at købe stjernens hus.

- I begyndelsen var de (Stallone-parret, red.) ikke sikre på, om de ville sælge huset. På grund af det satte de prisen højt, indtil de tog beslutningen om at sælge det, siger ejendomsmægleren Jade Mills, der nu har overtaget salget af huset, til Mansion Global.

Masser af luksus

Hvis du vælger at købe hjemmet, kommer du formentlig ikke til at mangle noget.

Luksusvillaen på 1951 kvadratmeter ligger på en 3,5 hektar stor grund, der inkluderer en gigantisk have med infinity-pool og en garage med plads til otte biler og et atelier.

Inden døre kan man slå sig løs på to etager med seks værelser, ni badeværelser - inklusive et med sauna og dampbad - et kontor med udgang til terrasse, et gigantisk køkken, flere spisesale, en hjemmebiograf, et træningscenter, et 'cigarrum' med udluftning, og en bar med direkte udgang til haven.

Dertil følger - naturligvis - et gæstehus på to etager med to soveværelser og eget køkken.

Sylvester Stallone er blandt andet kendt for sine roller i legendariske film som 'Rocky' og 'Rambo', og han har da også huset fyldt med diverse statuer og andre minder fra netop disse film.

Du kan se billeder huset her.

