Vanvittigt: Løj om kræft og selvmord

Nogle gange overgår virkeligheden fantasien.

Sådan forholder det sig med manuskriptforfatter Elisabeth Finch, der blandt andet står bag serier som 'Greys hvide verden', 'True Blood' og 'The Vampire Diaries'.

I et nyt interview med Anklers erkender hun, at hun har løjet om fuldstændig absurde og dybt alvorlige ting.

Elisabeth Finch fortæller i interviewet, at hun for år tilbage løj om, at hun var blevet ramt af kræft.

Elisabeth Finch har løjet sin bror død. Foto: Getty Imges

- Jeg fortalte en løgn, da jeg var 34 år gammel, og det var den største fejl i mit liv, siger hun fortsætter.

- Den blev bare større og større og blev begravet dybere og dybere inde i mig, siger hun og slår en tyk fed streg under, at hun aldrig har været ramt af den frygtede sygdom.

- Jeg har aldrig haft nogen form for kræft.

Finch gjorde sig ellers tilbage i 2012 umage for, at alle omkring hende troede, at hun havde kræft. Hun barberede sit hår af, så det så ud, som om kemoterapien var hård ved hende. Samtidig lod hun, som om hun kastede op af behandlingen.

Alt sammen pure opspind.

Løjet død

I 2018 fortalte Elisabeth Finch, at hun kendte et af ofrene fra skyderiet i Pittsburg, der kostede 11 mennesker livet på et college. Hun fik endda fri fra jobbet på 'Greys hvide verden' for at tage til Pittsburg for at begrave sin afdøde ven. Men Elisabeth Finch kendte ingen af ofrene fra skyderiet.

Året efter opfandt hun en ny uhyggelig løgn, da hun fortalte, at hendes bror, Eric, havde begået selvmord.

- Jeg ved, at det er fuldstændig forkert, hvad jeg har gjort. Jeg løj, og der er ingen undskyldning for det. Men der er en sammenhæng, siger hun og forklarer, at hendes bror misbrugte hende, da de var børn, og at hendes forældre ikke greb ind.

- Nogle mennesker drikker for at skjule eller glemme ting. Stofmisbrugere forsøger at ændre deres virkelighed. Nogle mennesker skærer i sig selv. Jeg løj, siger hun.

Elisabeth Finchs bror lever i bedste velgående og er læge i Florida.

