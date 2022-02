Vanvittigt milliontyveri på filmset

Tyve slog til i ly af mørket og stjal smykker og rekvisitter for over 1,2 millioner kroner

Tyve har slået til mod Netflix-serien 'The Crown', som netop nu er ved at runde optagelserne til seriens femte sæson af.

Netflix bekræfter, at settet har haft besøg af ubudne gæster, der har forsynet sig med diverse effekter fra tre lastvogne på settet i Doncaster, Yorkshire.

Indbruddet skete natten til 16. februar. Ifølge Netflix, der har meldt tyveriet til politiet, løber værdien af de stjålne effekter op i 150.000 britiske pund, svarende til godt 1,2 millioner danske kroner.

Det skønnes, at tyvene er sluppet af sted med omkring 200 genstande - blandt andet smykker, diverse antikviteter og ikke mindst et såkaldt Fabergé-æg - en kopi af et juvelsmykket påskeæg, der har været i den britiske kongefamilies eje siden 1933, skriver flere medier - herunder BBC og Daily Mail.

Politiet har nu opfordret antikvitetshandlere til at at være opmærksomme på, om de får tilbudt nogle af de stjålne genstande.

Femte sæson af The Crown' ventes at få premiere sidst på året.