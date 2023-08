Vanvittigt: Nu er den solgt for en formue

Mikrofonen, som Cardi B tyrede i hovedet på en fan, er nu solgt for at svimlende beløb

Mens Cardi B slap med skrækken om en voldssag, kan andre grine hele vejen til banken.

Den meget omtalte mikrofon, som verdensstjerne smed i hovedet på en fan under en koncert på udendørsklubben Drai's Nightclub i Las Vegas, er nemlig blevet solgt for et vanvittigt beløb. Det skriver det amerikanske medie tmz.com.

Mikrofonen blev sat til salg på eBay, og da aktionen sluttede tirsdag, lød højeste bud på 99.900 dollars - eller knapt 700.000 kroner. Første, anden, tredje gang - solgt!

Auktionen startede ved 500 dollars, men sluttede altså væsentlig højere, efter 120 havde budt på den.

Velgørenhed

Det var mikrofonens oprindelige ejermand, ejeren af lydproduktionsfirmaet The Wave, der satte den til salg. Han har dog ikke planer om, at stikke pengene i lommen, men har i stedet besluttet at donere de knapt 700.000 kroner til velgørenhed.

Hele balladen startede, da Cardi B angiveligt blev ramt af drikkevarer fra en tilskuer til koncerten og efterfølgende kvitterede med at fyre sin mikrofon i retningen af den kvindelige koncertgæst.

Episoden blev fanget på video og er siden gået viralt verden over.

Kvinden, der blev ramt af Cardis mikrofon, meldte efterfølgende episoden til politiet, der fredag dog vurderede, at der ikke skulle være et retsligt efterspil og dermed ingen sag om vold mod den 30-årige rapper.